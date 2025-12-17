استمرار اقدامات حفاظتی از اراضی کشاورزی در شهرستان ارومیه
فرمانده یگان حفاظت از اراضی جهادکشاورزی ارومیه، از اجرای موفق دو مورد حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ و یک مورد حکم ماده ۳ در روستاهای بخشهای مختلف شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛هومن قلیزاد، فرمانده یگان حفاظت از اراضی جهادکشاورزی ارومیه، از اجرای موفق دو مورد حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ و یک مورد حکم ماده ۳ در روستاهای بخشهای مختلف شهرستان خبر داد.
بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت، در روستای بزلو و گردآباد، به همکاری و مشارکت عوامل یگان شهرداری، با اجرای ۲۰۰ متر دیوار، موفق به آزادسازی دو هزار متر از اراضی کشاورزی شدیم. این اقدام با هدف حفظ اراضی کشاورزی از تصرفات غیرقانونی و اطمینان از استفاده بهینه از این منابع حیاتی انجام شده است.
همچنین در روستای کولق، میتوان به اجرای حکم ماده ۳ اشاره کرد که شامل ۲۰۰ متر محوطهسازی و ۵۰ متر دیوار به همراه ۱۰۰ متر مربع بنا بود. این فعالیتها در راستای تأمین امنیت و حفاظت از اراضی کشاورزی و افزایش بهرهوری آنها صورت گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی جهادکشاورزی ارومیه تأکید کرد که ادامه این اقدامات به منظور حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی شهرستان یک اولویت اساسی محسوب میشود و همکاری با نهادهای محلی و شهرداریها برای این امر بسیار کلیدی است.
با ادامه و گسترش طرحهای حفاظتی و همکاری بین دستگاهها، امیدواریم بتوانیم به تداوم امنیت و استفاده پایدار از اراضی کشاورزی در شهرستان ارومیه کمک کنیم.