

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کارگروه محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: در راستای اجرای این بند از قانون برنامه هفتم توسعه، طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در استان آغاز شده است.



شریفی‌مهر افزود: اجرای این دستورالعمل در آینده نزدیک زمینه‌ساز رصد و پایش تولید محصولات سالم، نظارت بر توزیع و تخصصی‌سازی شناسه محصولات کشاورزی نظیر مرکبات، کیوی و برنج خواهد بود اقدامی که نقطه عطفی در ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی در شبکه تولید داخلی و صادراتی به شمار می‌رود.



او از کشاورزان، باغداران و تولیدکنندگان استان خواست با مراجعه به دفاتر اتاق اصناف کشاورزی شهرستان‌ها نسبت به فرآیند ثبت‌نام و دریافت شناسنامه محصولات و باغ‌ها اقدام کنند تا زمینه اجرای سامانه شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی فراهم شود.



شریفی‌مهر گفت: استفاده از شناسه بر روی محصولات کشاورزی نه‌تنها یک ابزار فناورانه برای شناسایی منبع تولید است، بلکه سازوکاری مؤثر در رهگیری زنجیره تولید، کنترل کیفیت، و ایجاد شفافیت در بازار مصرف و صادرات محسوب می‌شود.



رئیس کارگروه محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران افزود: این کد، اطلاعات کامل محصول از جمله مزرعه مبدأ، نوع کود و آفت‌کش‌های مصرفی، زمان برداشت، شیوه بسته‌بندی و گواهی سلامت محصول را در اختیار مصرف‌کننده، ناظر بهداشتی و خریداران بین‌المللی قرار می‌دهد.



وی گفت: اجرای این طرح منجر به افزایش اعتماد عمومی و اعتبار اقتصادی باغداران، کاهش عرضه محصولات بی‌هویت و بی کیفیت، و در نهایت تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی خواهد شد