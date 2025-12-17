مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از اختصاص بیش از ۳۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از ۱۵ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان خبر داد که اجرای آنها زمینه اشتغال ۱۹۲ نفر را فراهم می‌کند..

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داریوش فرمانی امروز گفت: در راستای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به استان در بهار ۱۴۰۴، ۹ طرح سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری مشمول دریافت تسهیلات شدند که در مجموع ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای آنها اختصاص یافت.

وی افزود: این طرح‌ها که هم‌اکنون در مرحله اقدام برای پرداخت تسهیلات قرار دارند، با بهره‌برداری کامل، برای ۱۳۵ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهند کرد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه همچنین به اجرای طرح‌های تبصره ۱۸ در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۶ طرح سرمایه‌گذاری دیگر نیز در حال پیگیری است که مجموعاً ۶۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای آنها در نظر گرفته شده است و پیش‌بینی می‌شود ۵۷ فرصت شغلی جدید از محل اجرای این طرح‌ها فراهم شود.

داریوش فرمانی ، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌ کل عنوان کرد و افزود: تلاش ما بر این است تا با تسهیل روند پرداخت تسهیلات و رفع موانع اداری، شرایط برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان و ارتقای ظرفیت پذیرش گردشگران فراهم شود.