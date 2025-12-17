پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان از لکهگیری اساسی و روکش آسفالت ۸۳ کیلومتر از مسیر آزادراه زنجان-قزوین و زنجان-تبریز با هزینه ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اصغر اسماعیلی، در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری گفت: در بخش طرح های عمرانی طی هشت ماه گذشته، تمرکز ویژهای بر ارتقاء سطح آسفالت و ایمنسازی محورها مواصلاتی استان صورت گرفته است.
وی در راستای تشریح دستاوردهای شاخص ۸ ماهه این اداره کل افزود: عملکرد این نهاد در سطح ملی و استانی مورد توجه قرار گرفته است که از مهمترین آنها کسب رتبه اول در گروه امور زیربنایی و توسعه زیرساختها و رتبه سوم در بین کلیه دستگاههای اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۳ و کسب رتبه سوم در میان تمامی ادارات راهداری و حمل و نقل جادهای کشور اشاره کرد که این امر، حاصل تلاشهای مستمر و برنامهریزی دقیق برای ارتقاء کیفیت خدمات است.
اسماعیلی در خصوص توسعه زیرساختها نیز گفت: جهت تکمیل و ارتقای بلوک مفصلی آزادراه زنجان-قزوین، ۵ کیلومتر نیوجرسی با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال نصب شد است.
وی از انجام بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر خطکشی با صرف اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال در راستای ایمن سازی محورها خبر داد و افزود: ۱۴ طرح رفع نقاط حادثهخیز با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی استان نیز در حال اجرا است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان در بخش آمار ترافیک نیز گفت: جابجایی مسافر از ابتدای سال تاکنون به بیش از یک میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که نشان دهنده رشد ۸.۵ درصدی است و تعداد سفرهای ثبت شده نیز با رشد ۳.۸ درصدی به بیش از ۱۵۶ هزار سفر رسیده است.
اسماعیلی افزود: در زمینه خدماترسانی به زائران اربعین حسینی، اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفت. بر اساس آمار ارائه شده، اعزام و بازگشت حدود ۲۹ هزار زائر اربعین از طریق ناوگان اتوبوسرانی استان زنجان انجام شد. این حجم از جابجایی زائران، نشاندهنده برنامهریزی و هماهنگی مناسب برای تسهیل سفر معنوی هموطنان و ارائه خدمات مطلوب به آنها است.
وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی تلفات جادهای زنجان با همت کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط، عنوان کرد: گزارشها حاکی از جابجایی تقریبی ۸.۵ میلیون تن کالا در سطح استان دارد که این حجم قابل توجه از بار، از طریق ۵۴۷ هزار سفر توسط ناوگان باری فعال در محورهای مواصلاتی استان صورت گرفته که فعالیت گسترده و نقش حیاتی این ناوگان در چرخه اقتصادی و تامین نیازهای استان را نشان میدهد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان به توسعه خدمات رفاهی در جادهها اشاره کرد و گفت: به منظور ارتقاء سطح آسایش و رفاه رانندگان و مسافران، دو مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد ریال، فاز توسعهای مجتمع رونیکام و همچنین یک باب نمازخانه بین راهی احداث و آماده بهرهبرداری شدهاند که این اقدامات، گامی مهم در راستای بهبود کیفیت سفرهای جادهای و پاسخگویی به نیازهای اساسی کاربران جادهای محسوب میشود.