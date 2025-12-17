به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه شمال استان کرمان، گفت: تردد در اکثر محور‌های مواصلاتی شمال استان روان، اما در برخی گردنه‌ها به دلیل بارش برف، محدودیت استفاده از زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی همچنان در حال اجراست.

سرهنگ "معین‌الدینی" بیان داشت: تنها محور "باغین به سمت بردسیر"، به دلیل شدت بارش برف و سختی در بازگشایی مسیر، فعلا مسدود است و تلاش تیم‌های راهداری و پلیس راه برای بازگشایی محور ادامه دارد.

وی افزود: تردد در محور‌های زیر به دلیل بارش برف، منحصراً با همراه داشتن و نصب زنجیر چرخ امکان‌پذیر است:

محور نگار به سمت بافت: گردنه‌های «قنات سیر»، «سنگ صیاد»، «بیدان» و «کفنوئیه».

محور بردسیر "گردنه خانه کوه"

محور انار به سمت شهربابک: «گردنه جوزم» بارش شدید برف

محور سرچشمه به سمت رفسنجان بارش شدید برف

محور سیرچ - شهداد: «تونل سیرچ».

محور سیرجان به بردسیر: «گردنه خانه سرخ».

محور رابر به سمت بافت: «گردنه اسکر»



رئیس پلیس راه شمال استان در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از تمامی رانندگان خواست ضمن پرهیز از تردد‌های غیر ضرور در سطح جاده ها، پیش از سفر، علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ، وضعیت فنی خودرو را بررسی کرده و از سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها، سیستم گرمایشی و چراغ‌های خودرو اطمینان حاصل نمایند.