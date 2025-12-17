پخش زنده
رئیس مرکز تحقیقات بانک فرآوردههای بانک پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تحول در حوزه مهندسی بافت و سلول درمانی تا ۳ سال آینده بسیاری از بیماریهای بدون درمان را درمان پذیر خواهد کرد.
سید ایمان سیحون در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در مرکز تحقیقات بانک فراوردههای پیوندی دانشگاه محصولات راهبردی در حوزه استخوانی و انواع بافتهای مورد نیاز پیوندی که امکان فرآوری دارند، قابل تولید است و دانش فنی تولید این محصولات در حوزه آلوگرافت محسوب میشود که تلفیق چند تخصص از جمله پزشکی بازساختی، سلول درمانی و مهندسی بافت است.
وی ادامه داد: این دانش فنی بر این موضوع متمرکز است که بافتی از یک دهنده با کمک مهندسی بافت فرآوری و دستخوش دست ورزی و برای بیمار گیرنده استفاده میشود.
سیحون با بیان اینکه درمان بسیاری از بیماریهای صعب العلاج شامل حوزه آلوگرافت میشود و افزود: انواع سرطان ها، بیماریهای خودایمنی، آسیبهای بافتی، ناباروری، دندانپزشکی، پوست و مو و هر فرآیندی که نیاز به بازسازی بافت میشود در حوزه مهندسی بافت و سلول درمانی قرار میگیرد.
رئیس مرکز تحقیقات بانک فراوردههای پیوندی ادامه داد: در واقع میتوان گفت این رشته میتواند همه آسیبهای بافتی را ترمیم کند و در آینده تحول بزرگی در درمان بیماریها ایجاد میکند. هم اکنون جایگاه ایران در سلول درمانی جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست و در منطقه تنها کشور دارای این دانش بومی است و محصولاتی که در ایران تولید میشود بیش از ۱۵۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی دارد و بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر اختلاف قیمت با نمونههای خارجی دارند.
وی گفت: بسیاری از محققان و پژوهشگران کشور در حوزه سلول درمانی فرصتهایی برای تحصیل در سایر کشورها دارند، اما اکنون متخصصان جوان ایران، گرد هم آمده و فرایندهایی در کشور طی کردهاند که معادل آن در آمریکا هم وجود ندارد.
سیحون افزود: درحال حاضر، دانشمندان نقش بسیار مهمی در پیشبرد مرزهای دانش بین کشورها دارند، مثل تولید داروهای درمان سرطان و تولید بسیاری از تجهیزات فناوری پیشرفته (های تک) بخشی از توان دانشمندان کشور است. ما میتوانیم با این ظرفیت علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به توسعه صادرات هم فکر کنیم.
وی گفت: در تلاش هستیم ظرف ۳ سال آینده درمان بسیاری از بیماریهای رایج را متحول کنیم و درمانهای جایگزینی برای بیماریهایی که پاسخ خوبی به درمان فعلی نمیدهند ایجاد کنیم از جمله در بخش ناباروری، سرطان، بیماریهای روماتولوژی، اورولوژی و. شاهد این تحول خواهیم بود.