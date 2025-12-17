اجرای پروژههای ملی با پیوست سینمای مستند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر تقویت زیرساختهای تولید سینمای مستند گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت و تأکید شورای عالی سینما، پروژههای بزرگ دولتی و خصوصی باید بخشی از منابع مالی خود را به تولید آثار مستند اختصاص دهند.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،
در حاشیه اختتامیه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» گفت: چند برنامه بهصورت همزمان در حوزه سینمای مستند در حال پیگیری است که یکی از مهمترین آنها، مصوبه هیئت دولت دوازدهم است که اکنون با تأکید شورای عالی سینما مجدداً ابلاغ شده است.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، پروژههای بزرگ کشور، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، میتوانند بخشی از منابع مالی خود را بهعنوان پیوست فرهنگی در حوزه سینمای مستند سرمایهگذاری کنند. در کشور پروژههای متنوعی در حوزههای مختلف وجود دارد که این ظرفیت میتواند به تقویت سینمای مستند منجر شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تصمیم جدید شورای عالی سینما تصریح کرد: در این دولت مقرر شده شوراهای سینمای استانی به ریاست استانداران تشکیل شود و یکی از محورهای اصلی این شوراها، حمایت از سینمای مستند با استفاده از امکانات و منابع موجود در استانها و تمرکز بر سوژههای بومی است.
صالحی ادامه داد: همکاران ما بهویژه آقای فریدزاده و اعضای شوراهای سینمای استانی، حمایت از سینمای مستند را بهعنوان یکی از اولویتهای جدی دنبال میکنند و تلاش بر این است که منابع استانی بیش از گذشته به سمت تولید آثار مستند هدایت شود؛ بهگونهای که با حضور فعالتر استانها، امکان شکلگیری یک جریان رقابتی و منسجم در این حوزه فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: در مقاطعی که کشور با شرایط ویژه مواجه میشود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «اتحاد مقدس» بهعنوان شعار اصلی مطرح است، ضروری است در همه حوزهها و بهویژه در سینما و به طور خاص سینمای مستند، نگاهها و سلایق مختلفی که دغدغه منافع ملی، وحدت ارضی ایران و ایستادگی در برابر دشمنان را دارند، در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: اگرچه ممکن است تفاوت دیدگاهها و سلیقهها وجود داشته باشد، اما آنجا که موضوع ایران و مقاومت ملی مطرح است، این همافزایی باید ادامهدار باشد و محدود به یک مقطع زمانی خاص نباشد.