به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف گفت: اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در این جلسه، آیت‌الله مدرسی یزدی به عنوان رئیس، ره‌پیک به عنوان نایب‌رئیس، بنده (طحان نظیف) به عنوان سخنگو و صادقی مقدم به عنوان دبیر هیئت مرکزی انتخاب شدند.

وی افزود: در بخش دیگری از این جلسه، اعضای هیئت‌های نظارت استانی و شهرستانی در حوزه‌های انتخابیه‌ای که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان برگزار شود، انتخاب شدند.

انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در ۳ حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد. ۵ حوزه انتخابیه که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در آنها برگزار خواهد شد عبارتند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندرانزلی»، «نقده و اشنویه»، «بستان‌آباد» و «بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر» که نمایندگان آنها به دلیل پذیرش مسئولیت‌هایی در دولت، از مجلس خارج شدند. لازم به ذکر است، با توجه به شهادت آیت‌الله رئیسی و آیت‌الله آل‌هاشم و درگذشت آیت‌الله نعیم‌آبادی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در حوزه‌های انتخابیه خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و تهران برگزار خواهد شد.

براساس اعلام وزارت کشور انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همراه با انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.