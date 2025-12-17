مبارزه تلفیقی با موشهای مضر برای حفاظت از محصولات زراعی پاییزه
سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از مبارزه تلفیقی با موشهای مضر برای حفاظت از محصولات زراعی پاییزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: محصولات زراعی پاییزه استان شامل یونجه، کلزا، گندم و جو در معرض خسارت جوندگان مضر بهویژه موشها قرار دارند و این آفات تهدیدی جدی برای عملکرد مزارع و همچنین تأسیسات آبرسانی محسوب میشوند.
نفیسه طوسی افزود: وجود جوندگان علاوه بر کاهش عملکرد محصولات، خسارات قابل توجهی به سیستمهای آبیاری و تأسیسات مرتبط وارد میکند.
وی با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ کشاورزان برای کنترل این آفات اظهار داشت: روشهای اصلی مبارزه با موشها شامل اقدامات مکانیکی مانند تلهگذاری، آبیاری و غرقاب، شخم زدن و تخریب لانهها با بیل، روشهای بیولوژیکی از طریق استفاده از جانوران شکارچی و همچنین روشهای شیمیایی با بهرهگیری از انواع طعمههای مسموم است.