به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: محصولات زراعی پاییزه استان شامل یونجه، کلزا، گندم و جو در معرض خسارت جوندگان مضر به‌ویژه موش‌ها قرار دارند و این آفات تهدیدی جدی برای عملکرد مزارع و همچنین تأسیسات آبرسانی محسوب می‌شوند.

نفیسه طوسی افزود: وجود جوندگان علاوه بر کاهش عملکرد محصولات، خسارات قابل توجهی به سیستم‌های آبیاری و تأسیسات مرتبط وارد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ کشاورزان برای کنترل این آفات اظهار داشت: روش‌های اصلی مبارزه با موش‌ها شامل اقدامات مکانیکی مانند تله‌گذاری، آبیاری و غرقاب، شخم زدن و تخریب لانه‌ها با بیل، روش‌های بیولوژیکی از طریق استفاده از جانوران شکارچی و همچنین روش‌های شیمیایی با بهره‌گیری از انواع طعمه‌های مسموم است.