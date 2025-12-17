پخش زنده
چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب حوزه علمیه استان یزد با مشارکت گسترده طلاب و روحانیون و با هدف ارتقای سلامت جسمی و نشاط معنوی، به میزبانی زورخانه قدس یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب حوزه علمیه استان یزد با حضور پرشور طلاب و روحانیون، در زورخانه قدس یزد برگزار شد.
مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه الغدیر استان یزد در حاشیه این مراسم گفت: خداوند متعال را شاکریم که امسال چهارمین دوره این جشنواره با حضور گسترده طلاب برگزار شد و بیش از ۲۵۰ نفر از طلاب در رشتههای مختلف ورزشی در این رویداد شرکت کردند.
حجتالاسلام محمدجواد غنیزاده افزود: این جشنواره به مدت سه روز برگزار شد و امروز با برگزاری آیین پایانی به کار خود پایان داد. وی، هدف اصلی از برگزاری این رویداد را، ارتقای سطح سلامت جسمی، ایجاد نشاط معنوی و ترویج فرهنگ ورزش در میان طلاب و روحانیون دانست.
وی همچنین با تأکید بر جایگاه ورزش در سبک زندگی اسلامی اظهار داشت: طلاب و روحانیون به عنوان مبلغان دینی و شاگردان مکتب اهلبیت (ع)، بهویژه امام صادق (ع)، باید در کنار فعالیتهای علمی و فرهنگی، به سلامت جسم و روح خود توجه ویژه داشته باشند.
چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب حوزه علمیه استان یزد با استقبال چشمگیر شرکتکنندگان، فضایی پرنشاط، معنوی و همراه با رقابت سالم را برای طلاب استان یزد فراهم کرد.