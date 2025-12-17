در پی صدور اطلاعیه هواشناسی مبنی بر پیش‌بینی بارش برف و کاهش محسوس دما، اداره ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماند به همراه پاکبانان شهری در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در پی صدور اطلاعیه هواشناسی مبنی بر پیش‌بینی بارش برف و کاهش محسوس دما، اداره ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماند به همراه پاکبانان شهری در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

بر این اساس، تمامی ماشین‌آلات برف‌روبی و نمک‌پاشی به‌منظور پیشگیری از لغزندگی معابر و تسهیل تردد شهروندان، در نقاط مختلف شهر مستقر شده‌اند و نیرو‌های خدمات شهری آمادگی لازم برای ارائه خدمات مستمر را دارند.

از شهروندان محترم درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی و همکاری با نیرو‌های شهرداری، در حفظ ایمنی معابر نقش مؤثری داشته باشند.