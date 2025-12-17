به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیهان ساکی‌پور در جریان آغاز طرح توسعه ۳۰ کیلومتر شبکه گاز دزفول در شهر جندی شاپور این شهرستان گفت: با توجه به اینکه دزفول از نظر تعداد اشتراک پذیری گاز شهر دوم خوزستان است شرکت گاز توجه ویژه‌ای به این شهرستان دارد.

وی افزود: این طرح در فاز نخست از شهر جندی شاپور برای توسعه حدود سه هزار و ۱۰۰ متر شبکه آغاز شده که برای اجرای آن ۵۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

ساکی‌پور همراه با مسئولان محلی از طرح گازرسانی به شهرک گلخانه‌ای دزفول و احداث ساختمان اداره گاز چغامیش و کوی پیام نور بازدید کرد و در جریان مشکلات حوزه گاز اهالی قرار گرفت.

۹۹ درصد شهرستان دزفول از گاز طبیعی برخوردار است؛ دزفول با اجرای طرح‌های گازرسانی تا ۵۰ سال آینده مشکل افت فشار گاز نخواهد داشت.

این شهرستان ۸۸ هزار و ۵۰۰ مشترک گاز و ۹ جایگاه سی ان جی دارد و ۵۷ مرغداری و ۴۵ شرکت صنعتی دزفول از گاز طبیعی برخوردارند.