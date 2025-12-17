پخش زنده
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان گفت: با توجه به بارندگیها و سیلابی شدن مسیرها حمل آرد از کارخانههای آردسازی استان با هدف تداوم روند تأمین آرد مورد نیاز نانوایان و جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسعود رمضانپور افزود: برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به محمولههای آرد، انبارهای مسقف برای تخلیه اضطراری بار شناسایی و در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند تا در صورت ادامه شرایط نامساعد جوی، روند تأمین و توزیع آرد بدون وقفه صورت گیرد.
وی افزود: همهی ناوگان، رانندگان و گروههای پشتیبانی در آمادهباش کامل قرار دارند تا تأمین آرد مردم استان در هیچ شرایطی با وقفه مواجه نشود.