رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی آموزش گفت: جذب دانشجوی خارجی زمانی موفق خواهد بود که آموزش زبان فارسی با معلم متخصص، منابع مناسب و روش‌های نوین انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، غلامعلی حدادعادل در نشست تخصصی آموزش زبان فارسی که در دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد، گفت: قزوین شهر خوشنویسی است و خوشنویسی نشان‌دهنده پیوند عمیق این شهر با زبان و ادبیات فارسی است؛ خوشنویسی و شعر فارسی همزاد یکدیگرند.

او با بیان اینکه ایران توانایی پذیرش و تربیت دانشجویان خارجی را دارد، افزود: در سال‌های نخست انقلاب بیماران برای درمان به خارج اعزام می‌شدند، اما امروز بسیاری از ایرانیان مقیم خارج برای درمان به کشور بازمی‌گردند. این نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر ایران در حوزه پزشکی و بسیاری از رشته‌های علمی است.

عادل با اشاره به نقش دانشجویان خارجی در توسعه گردشگری و مقابله با سیاه‌نمایی علیه ایران گفت: این دانشجویان می‌توانند مبلغ فرهنگ ایران باشند و از نظر اقتصادی نیز برای کشور ارزش‌آفرینی کنند. اما همه اینها زمانی محقق می‌شود که ما بتوانیم آموزش باکیفیت ارائه دهیم و لازمه آن یادگیری زبان فارسی است.

رئیس بنیاد سعدی تأکید کرد: دانشجوی خارجی باید هنگام ورود به کشور زبان فارسی را بیاموزد. در حال حاضر کلاس‌های آزاد آموزش فارسی در شهر‌هایی مانند نجف و بصره فعال است. اگر دانشجو فارسی نداند، یا مجبوریم از استاد انگلیسی‌زبان استفاده کنیم که از نظر قانونی مشکل دارد، یا با کمبود استاد متخصص مواجه می‌شویم.

او با اشاره به لوازم ضروری آموزش زبان فارسی گفت: آموزش مؤثر نیازمند معلم توانمند، کتاب مناسب، روش تدریس استاندارد و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین آموزشی است. در نهایت نیز باید استاندارد‌های آموزشی و آزمون‌های معتبر تدوین شود.

رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه ایران بیش از ۴۰ سال سابقه پذیرش دانشجوی خارجی دارد، هشدار داد: هجوم به یک کار خوب و غلبه کمیت بر کیفیت می‌تواند آسیب‌زا باشد. اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و در برخی موارد پذیرش بیش از حد موجب افت کیفیت شده است. باید تربیت معلم و آموزش صحیح را جدی بگیریم.

او تأکید کرد بنیاد سعدی قصد تصدی‌گری ندارد و تنها نقش حمایتی و مشورتی ایفا می‌کند: تیمی از سوی بنیاد سعدی به استان‌ها سفر می‌کند و وضعیت آموزش زبان فارسی را بررسی و گزارش می‌کند تا روند کار به‌درستی پیش برود. تاکنون ۴۰ عنوان کتاب برای آموزش فارسی به غیرایرانیان تألیف شده است.

عادل همچنین به تجربه دانشگاه جامعه‌المصطفی اشاره کرد و گفت: این دانشگاه تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار دانشجو تربیت کرده و بسیاری از آنان و خانواده‌هایشان فارسی آموخته‌اند. برخی از فارغ‌التحصیلان حتی مترجم قرآن به زبان‌هایی شده‌اند که پیش از این ترجمه‌ای نداشت. این تجربه موفق است، به شرط آنکه کمیت فدای کیفیت نشود.

او تأکید کرد: دانشجوی خارجی یک فرصت ارزشمند برای کشور است، اما مشکلات مالی نباید دانشگاه‌ها را به سمت پذیرش بی‌رویه سوق دهد. کیفیت آموزش باید در اولویت باشد.