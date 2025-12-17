پخش زنده
آتشسوزی خودروی ال۹۰ در کمربندی قزانچی به ماهیدشت مهار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،به نقل از روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، ساعت ۲۳:۰۵ شب گذشته، مورخ ۲۵ آذرماه، یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ در کمربندی قزانچی به ماهیدشت، حوالی روستای سیمینه، دچار آتشسوزی شد.
در پی اعلام این حادثه، بلافاصله آتشنشانان ایستگاه شماره ۱۰ به محل اعزام شدند و آتشسوزی را به طور کامل مهار و محل حادثه را ایمنسازی کردند.
این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت آن در دست بررسی است