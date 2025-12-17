تیم ملی دختران ایران با برتری مقابل آرژانتین به مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی اسکیت رولبال صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دختران اسکیت رولبال ایران امروز (چهارشنبه) در مرحله یک چهارم پایانی هفتمین دوره جام جهانی امارات موفق شد با نتیجه قاطع شانزده بر صفر تیم آرژانتین را شکست دهد و به مرحله نیمه پایانی مسابقات صعود کند.

بازیکنان تیم کشورمان با برتری فنی، هماهنگی بالا و حملات مؤثر، از ابتدا تا پایان مسابقه کنترل بازی را در اختیار داشتند و یکی از پرگل‌ترین نتایج رقابت‌ها را به ثبت رساندند.

شکیبا شعبانی، مهدیه مومنی، فاطمه ادیبی فر، مهلا مرادی، پرند خرمی، فاطمه عادل مهربان، پریماه عمیدیان، شقایق رحمانی و هستی دیزنگیان زننده گل‌های تیم ایران در این دیدار بودند.

بازیکنان تیم ملی ایران باید عصر امروز (چهارشنبه) در مرحله نیمه‌نهایی و در دیداری دشوار به مصاف یکی از تیم‌های مدعی این جام یعنی کنیا بروند.

همچنین تیم پسران ایران از دقایقی پیش در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم فرانسه رفته‌اند.