آغاز نشست منطقهای تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
نشست منطقهای تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ نشست منطقهای تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، با حضور معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست و استاندار آذربایجان غربی، صبح امروز در ارومیه آغاز به کار کرد.
این نشست با حضور کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، بازگیر، مدیرکل مشارکتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیطزیست، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی و محمدحسین حسنزاده، مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان شرقی، در ارومیه آغاز شد.
در این نشست، تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان حضور دارند.
نشست منطقهای تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه به میزبانی شهر ارومیه برگزار میشود.