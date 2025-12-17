برگزیدگان فراخوان ملی «از قلم تا حرم» ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت آیین‌های محرم و اربعین حسینی، از سوی ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایده «قهرمانان کوچک عاشورا» اثر مشترک سمیه رنجبر، سجاد سجاسی و امیرعباس زینعلی از شهرستان سیاهکل استان گیلان، تجربه «رد پای خورشید» اثر گروه هیئت دخترانه فتاح و مهدیه محمدی از شیراز استان فارس و تجربه «از روایت تا موکب» اثر لیلا رحمانیان از اهواز استان خوزستان، به‌عنوان آثار برگزیده این فراخوان ملی معرفی شدند.

فراخوان ملی «از قلم تا حرم» با هدف نقش‌آفرینی فعال و هدفمند کودکان و نوجوانان در فرهنگ‌سازی آیین‌های محرم و اربعین حسینی و با تمرکز بر ایده‌پردازی خلاقانه و ثبت تجربه‌های فرهنگی‌تربیتی، در دو بخش «ایده‌پردازی» و «تجربه‌نگاری» برگزار شد.

این رویداد در قالب‌هایی مانند قصه، نمایش، بازی، پویانمایی، نقاشی و... یا تولید محتوای چند رسانه‌ای بی‌کلام برای مخاطب کودک و نوجوان جهانی، پذیرای آثار علاقه‌مندان در سه گروه «نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال»، «مربیان، کارشناسان و اولیای تربیتی» و «فعالان فرهنگی و هنری حوزه اربعین» از استان‌های مختلف کشور بود. آثار راه‌یافته به مرحله پایانی پس از پایش اولیه، از سوی گروه داوران شامل فروهر معدنی، حسنیه بیضا و محمدعلی خلاقی مورد ارزیابی قرار گرفت.

این فراخوان با تمرکز بر موضوع‌هایی همچون جذب مخاطب کودک و نوجوان در مناسبت‌های مذهبی، آشنایی با آیین‌ها و سنت‌های محرم و اربعین، نقش‌آفرینی نوجوانان در روایت اربعین و تبیین مفهوم مقاومت در برابر ظلم، تلاش کرد بستری برای بروز نگاه خلاق نسل نو به این آیین بزرگ فراهم آورد.