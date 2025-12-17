پخش زنده
با توجه به بارش برف، برودت هوا و تداوم آن، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیههایی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، موارد درخواستی به شرح ذیل است:
۱- خودداری از انجام هرس درختان مثمر و غیر مثمر
۲- لزوم رعایت بهداشت باغ ها و جمع آوری بقایای محصولات آفت زده و انتقال آنها به خارج از محیط باغ
۳- سرویس و راه اندازی سیستم های گرمایشی نظیر بخاری ها وکنترل دما، رطوبت و تهویه درگلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
۴- ضرورت عایق بندی و تنظیم دریچه پرواز کندوهای زنبور عسل به منظور کنترل دما و تهویه رطوبت داخل کندوها ، انجام تغذیه کمکی با کیک گرده یا خمیر شیرین و فشرده سازی قاب ها
۵- تخلیه آب و جمع آوری لوله ها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار به منظور جلوگیری از یخ زدگی
۶- خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات، توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها با توجه به پیش بینی وقوع برف در طی هفته جاری
۷- تأمین سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم کردن آغل ها و محافظت از احشام در برابر سوز باد