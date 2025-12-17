دیدار معاون وزیر اقتصاد با استاندار آذربایجانغربی
رضا خواجهنائینی معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به ظرفیتها و مزیتهای استان، گفت: آذربایجانغربی نیازمند حمایت بیشتر وزارت اقتصاد در جهت تأمین منابع، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی است.
معاون وزیر اقتصاد نیز با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان، افزود: اجرای برنامههای اصلاح ساختار اداری و حمایت از سرمایهگذاری و تولید در آذربایجانغربی تسریع خواهد شد.
در این دیدار آخرین وضعیت حوزههای اقتصادی و اداری استان، مسائل پیشروی دستگاههای اجرایی و راهکارهای بهبود بهرهوری منابع انسانی و مالی مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم تعامل و پیگیری توافقات این نشست برای تحقق اهداف توسعهای آذربایجانغربی تأکید شد.