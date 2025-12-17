به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، هادی حق‌شناس استاندار گیلان در آیین رونمایی از این ماشین‌آلات، ضمن تبریک فرارسیدن ۲۶ آذرماه روز ملی حمل‌ونقل و رانندگان، گفت: توسعه و تجهیز ناوگان راهداری نقش مهمی در نگهداری راه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای دارد.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی راهداران در شرایط مختلف جوی افزود: ساخت، نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها فرآیندی مستمر است که راهداران در تمام فصول سال برای تحقق آن تلاش می‌کنند.

استاندار گیلان تأکید کرد: خرید ماشین‌آلات سنگین راهداری از جمله اقدامات مؤثر برای باز نگه‌داشتن راه‌ها در شرایط جوی مختلف، برقراری جریان عبور و مرور و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران و کاربران جاده‌ای است.

وی گفت: از ابتدای پاییز امسال تاکنون ۱۷۰ میلی‌متر بارندگی در گیلان ثبت شد و امید است در فصل زمستان این میزان بارش‌ها افزایش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه بارندگی‌ها موجب افزایش سختی کار راهداران می‌شود، اما نعمتی الهی برای بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود.