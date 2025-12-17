پخش زنده
مرحله دوم آبگیری تالاب بین المللی کانی برازان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان مهاباد، با بیان اینکه بارندگیهای مؤثر روزهای گذشته موجب ورود روانابها و جریانهای سطحی به بستر تالاب شده است، گفت: افزایش تراز آبی تالاب کانی برازان در نتیجه این بارشها، آغاز مرحله دوم آبگیری این زیستبوم ارزشمند را رقم زده است.
فاروق سلیمانی افزود: در پی بارندگیهای اخیر، بخشی از آبهای سطحی به سمت تالاب هدایت شده و بهبود شرایط هیدرولوژیکی تالاب بهصورت تدریجی در حال انجام است.
سلیمانی، با اشاره به اقدامات میدانی یگان حفاظت محیطزیست این شهرستان تصریح کرد: نیروهای یگان در روزهای گذشته با اجرای اقدامات مدیریتی از جمله ساماندهی و هدایت جریانهای سطحی، مسدودسازی مسیرهای انحرافی و تقویت مسیرهای منتهی به تالاب، زمینه افزایش حجم آب ورودی و تسهیل روند آبگیری تالاب کانی برازان را فراهم کردهاند.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان مهاباد اضافه کرد: در صورت تداوم بارندگیها و پایش مستمر مسیرهای آبی، روند احیای تالاب تثبیت شده و شرایط لازم برای بازگشت گونههای مختلف پرندگان و تقویت زیستگاه طبیعی تالاب کانی برازان فراهم خواهد شد.