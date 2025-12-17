وزیر دفاع آلمان بوریس پیستوریوس گفت که برلین دو سامانه آمریکایی پاتریوت و نهمین سامانه پدافند Iris-T را به ارتش اوکراین منتقل کرد.

وزیر دفاع آلمان اعلام کرد، این کشور سال آینده تعداد قابل توجهی موشک ایم-۹ سایدوایندر را هم از زرادخانه‌های خود به اوکراین منتقل خواهد کرد تا پدافند هوایی خود را تقویت کند. آلمان ۲۰۰ میلیون دلار اضافی برای خرید تسلیحات و مهمات حیاتی از زرادخانه‌های آمریکا از طریق مکانیسم ناتو به اوکراین اختصاص داده است.