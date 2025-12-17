تردد در محور جیرفت به سمت راین "گردنه سربیژن" به دلیل بارش برف، فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان، در تشریح جزئیات وضعیت محورهای مواصلاتی جنوب استان کرمان گفت: تردد در محور جیرفت به سمت راین "گردنه سربیژن" به دلیل بارش برف، فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است و رانندگان می‌توانند از محور جبالبارز_دهبکری به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند.

سرهنگ "جهانشاهی" افزود: محور "فاریاب به سمت کلکسورک" به دلیل بارش باران و طغیان رودخانه مسدود و رانندگان می توانند از مسیر جایگزین "فاریاب به گلاشگرد"، تردد نمایند.

رئیس پليس راه جنوب استان در پایان ضمن اشاره به اینکه تردد در مابقی محورهای مواصلاتی جنوب استان، روان و بدون مشکل گزارش شده است، از رانندگان خواست ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، با احتیاط رانندگی کرده و با رعایت سرعت مجاز و مطمعنه، از سالم بودن خودرو و تجهیزات زمستانی خود اطمینان حاصل نمایند.