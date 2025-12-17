پخش زنده
امروز: -
مستند «ترینهای جهان»، فیلم «کوچه کابوس»، برنامه «کتاب شیرین» و فیلم «چوپای شگفتانگیز»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه مستند «ترینهای جهان»، را امروز ساعت ۱۲ پخش میکند.
در این قسمت سریعترین کشتیها و تانکهای دنیا با طراحی و فناوری پیشرفته بررسی میشود.
«کوچه کابوس«، ۲۷ آذر، ساعت ۲۲ با کیفیت ۴k از شبکه فراتر پخش میشود.
این فیلم محصول ۲۰۲۱ داستان گروهی از کلاهبرداران است که قصد فریب یکدیگر دارند.
«کتاب شیرین»، شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۸ زنده از شبکه کودک پخش میشود.
این برنامه مسابقهای تعاملی میان کودکان و نوجوانان با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
شیکه امید «چوپای شگفتانگیز»، را امروز ساعت ۱۸:۰۰ پخش میکند.
این فیلم داستان نوجوانی است که پس از درگذشت پدرش مسئولیت خانواده را عهده دار میشود.