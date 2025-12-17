به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرماندار شهرستان پلدشت در جریان بازدید از روند آبرسانی به ۵ روستای این شهرستان که سالهاست تنش آبی دارند در روستای شیدی گفت: این طرح تاکنون با صرف هزینه بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال از ۷۵ درصد پیشرفت اجرائی برخوردار است.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: مراحل اجرائی این طرح آبرسانی تا نیمه اول سال آینده به اتمام خواهد رسید و ۵۰۰ خانوار این ۵ روستا با جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.