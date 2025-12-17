به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداداستان اصفهان گفت: این پویش باهدف جمع‌آوری بسته‌های یلدایی برای خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه فرزندان یتیم و محسنین، درآستانه شب یلدا برگزارمی‌شود و خیران می‌تواند با مشارکت در این حرکت بزرگ سهیم باشند.

علی اخلاقی با تأکید بر حمایت از جامعه هدف کمیته امداد افزود: در حال حاضر بیش از ۴۴ هزار فرزند یتیم و نیازمند زیر پوشش این نهاد هستند، که تأمین این بسته‌ها برای آنان، می‌تواند سهم کوچکی در ایجاد شادی و احساس دیده‌شدن این کودکان و خانواده هایشان ایفا کند.

وی با بیان اینکه در این پویش با مشارکت مردمی، بسته‌های یلدایی شامل اقلام ضروری و مناسب با این مناسبت برای خانواده‌های نیازمند فراهم می‌شود، افزود: مشارکت فعال مردم، نقش مهمی در گسترش این حمایت‌ها دارد و هم استانی‌های نیکوکار علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد می‌توانند با شماره‌گیری #۱*۰۳۱*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، در پویش یلدای مهربانی سهیم شوند.