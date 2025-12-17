پخش زنده
کمیته امداد امام استان پویش جمع آوری بستههای یلدایی برای خانوادههای نیازمند را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداداستان اصفهان گفت: این پویش باهدف جمعآوری بستههای یلدایی برای خانوادههای نیازمند، بهویژه فرزندان یتیم و محسنین، درآستانه شب یلدا برگزارمیشود و خیران میتواند با مشارکت در این حرکت بزرگ سهیم باشند.
علی اخلاقی با تأکید بر حمایت از جامعه هدف کمیته امداد افزود: در حال حاضر بیش از ۴۴ هزار فرزند یتیم و نیازمند زیر پوشش این نهاد هستند، که تأمین این بستهها برای آنان، میتواند سهم کوچکی در ایجاد شادی و احساس دیدهشدن این کودکان و خانواده هایشان ایفا کند.
وی با بیان اینکه در این پویش با مشارکت مردمی، بستههای یلدایی شامل اقلام ضروری و مناسب با این مناسبت برای خانوادههای نیازمند فراهم میشود، افزود: مشارکت فعال مردم، نقش مهمی در گسترش این حمایتها دارد و هم استانیهای نیکوکار علاوه بر مراجعه حضوری به دفاتر و مراکز نیکوکاری کمیته امداد میتوانند با شمارهگیری #۱*۰۳۱*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۳۱، در پویش یلدای مهربانی سهیم شوند.