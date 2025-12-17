به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پنجمین دوره رویداد هنری «پاییز-برگ» با حضور ٢۴ هنرمند مدعو و ١٧ هنرمند پذیرفته شده در فراخوان، و با ۴۱ اثر هنری مشارکتی درحال برگزاری است.

این رویداد تا ۳۰ آذر همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۶ ادامه دارد. همچنین این رویداد فردا پنج‌شنبه ۲۷ و جمعه ۲۸ آذر، به صورت ویژه با حضور هنرمندان و مخاطبان و با اجرای برنامه‌های هنری به کار خود ادامه می‌دهد.

ورود برای عموم شهروندان برای دیدار از این رویداد آزاد است و فرایند اجرا و نمایش آثار تا پایان آذرماه ادامه دارد.

مخاطبان می‌توانند برای بازدید از «پاییز-برگ» از محل اصلی ورود به میدان مشق، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بعد از خیابان سی‌تیر، دانشگاه هنر ایران، به محل برگزاری رویداد مراجعه کنند.