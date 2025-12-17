ناظر گمرکات کردستان اعلام کرد: مبادلات تجاری استان طی هشت ماه نخست سال جاری به بیش از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرامرز امیدی، ناظر گمرکات کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان، بیش از سه میلیون و ۳۵۴ هزار تُن کالا به ارزش نزدیک به چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از مرز‌های رسمی استان جابجا شده است که این رقم از لحاظ ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به میزان صادرات انجام‌شده در این مدت افزود: بیش از یک میلیون تُن انواع کالا به ارزش افزون بر ۵۲۴ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.

امیدی اظهار داشت: از این میزان، ۷۷۰ هزار تُن کالا به ارزش بیش از ۳۳۱ میلیون دلار از گمرکات کردستان اظهار و ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی دو درصد و از لحاظ ارزش دلاری سه درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات کردستان عمده کالا‌های صادراتی استان را شامل محصولات باغی و کشاورزی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، فرآورده‌های لبنی و تراکتور کشاورزی عنوان کرد و گفت: عراق با سهم ۹۸.۸۳ درصدی، اصلی‌ترین مقصد صادراتی کالا‌های کردستان بوده و پس از آن کشور‌های افغانستان، روسیه، ترکیه، سودان، سوریه، قزاقستان، قرقیزستان و عمان قرار دارند.

وی با بیان اینکه باشماق تنها مرز ترانزیتی استان است، افزود: در این مدت تشریفات گمرکی ۲ میلیون و ۱۲۲ هزار تُن انواع کالا به ارزش نزدیک به سه میلیارد دلار در رویه عبور خارجی (ترانزیت) از این مرز انجام شده است.

امیدی در ادامه از واردات انجام‌شده طی این بازه زمانی خبر داد و گفت: بیش از ۱۴۳ هزار تُن کالا به ارزش نزدیک به ۵۲۳ میلیون دلار از مسیر گمرکات استان وارد کشور شده که از این میزان، حدود ۶۷ هزار تُن به ارزش ۲۳۷ میلیون دلار واردات قطعی بوده است. به گفته وی، واردات قطعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۵۵ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۵۸ درصد افزایش داشته است.