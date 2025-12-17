سند تکبرگ ضرورت حیاتی برای هر اقدام اقتصادی در اراضی کشاورزی است
رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی استان آذربایجان غربی از ضرورت صدور اسناد و هویت دارشدن اراضی کشاورزی خبر داد و اعلام کرد: با رفع تداخلات، بستر صدور سند تکبرگ کاداستر و در نتیجه اقدام اقتصادی برای کشاورزان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا پورستاری در گفتوگو با برنامه رادیویی کندیمیز استان با اشاره به قانون الزام دریافت سند رسمی، به کشاورزان هشدار داد: با تصویب و ابلاغ قانون، اسناد عادی دیگر در ادارات دولتی و مراجع قضایی قابل پذیرش نیستند و هرگونه اقدام برای سرمایهگذاری، تعیین یا انتقال مالکیت، مستلزم داشتن سند تکبرگ کاداستر است.
وی افزود: این قانون به منظور تقویت امنیت حقوق مالکیت و جلوگیری از بروز اختلافات ملکی به تصویب رسیده است و بر اساس این قانون، تمامی املاکی که در استان وجود دارند باید ثبت شوند و مالکان موظفند تا اسناد مربوط به مالکیت خود را در اداره ثبت اسناد به ثبت برسانند. "
پورستاری ادامه داد: سنددار شدن زمینها به افزایش بهرهوری و عملکرد محصولات کشاورزی منجر میشود. کشاورزان با داشتن سند رسمی، اطمینان خاطر و انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری بلندمدت در زمین خود پیدا میکنند. آنها میتوانند با خیال راحتتر نسبت به بهبود کیفیت خاک، استفاده از بذرهای مرغوب و نوین و اجرای روشهای پیشرفته آبیاری اقدام کنند که همه این موارد، مستقیم بر میزان و کیفیت تولید تأثیرگذار است.