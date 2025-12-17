شهردار تهران از تحویل اولین رام قطار چینی برای ورود به ایران و اضافه شدن به ناوگان متروی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در اینباره گفت: اولین رام قطار در چین تحویل گرفته شده و به دنبال انتقال آن به کشور هستیم. این قطار تا دو ماه آینده به کشور وارد و به خطوط مترو اضافه خواهد شد.

وی در رابطه با واردات اتوبوس‌های برقی از چین به تهران نیز گفت: ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی نیز به گمرک رسیده که به تدریج ترخیص می شود و وارد تهران می‌شود.

تاکنون ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی از چین وارد پایتخت شده و در حال خدمات‌رسانی به شهروندان است. همچنین قرارداد واردات ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز با یکی از تولیدکنندگان چینی منعقد شده و پس از ورود بسته اول این قرارداد به تعداد ۵۷ دستگاه، مابقی اتوبوس‌ها به تدریج به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت افزوده خواهد شد.