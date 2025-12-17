در پی بارش برف و کاهش دما در شهر سی سخت، مدارس ابتدایی این شهر امروز، چهارشنبه، تعطیل اعلام شد.



این بارش برف، موجب شادی و خوشحالی مردم شهرستان دنا شده و آنها را به یاد زمستان‌های گذشته می‌اندازد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نخستین برف سال بر بلندای دنا، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، نشست و زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است.این بارش برف، موجب شادی و خوشحالی مردم شهرستان دنا شده و آنها را به یاد زمستان‌های گذشته می‌اندازد.

