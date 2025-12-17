تعطیلی مدارس ابتدایی در سی سخت به علت بارش برف
در پی بارش برف و کاهش دما در شهر سی سخت، مدارس ابتدایی این شهر امروز، چهارشنبه، تعطیل اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نخستین برف سال بر بلندای دنا، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، نشست و زیبایی خاصی به این منطقه بخشیده است.
این بارش برف، موجب شادی و خوشحالی مردم شهرستان دنا شده و آنها را به یاد زمستانهای گذشته میاندازد.
با ورود برف به دنا، چشماندازهای طبیعی این منطقه به زیبایی هرچه بیشتر خود جلوهگر شده و فرصتی مناسب برای علاقهمندان به طبیعتگردی فراهم میآورد.