به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اعلام این خبر بیان داشت: فردی با هویت ح - ه در شهرستان خوی مرتکب قتل عمد شده بود که با طی مراحل رسیدگی، در شعبه کیفری یک شمال استان حکم قصاص نفس وی صادر گردید.

عتباتی ادامه داد: به منظور اخذ رضایت از اولیای دم جلسات مختلف سازش تشکیل و با تلاش‌های هسته‌های جهادی بخشایش اولیای دم از حق خود گذشتند و بدین ترتیب با این بزرگوای آنها نوزدهمین سازش پرونده قتل استان در خوی رقم خورد.