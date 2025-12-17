پخش زنده
اولین دوره رویداد شهرنگار با رویکرد رقابت در تولیدات چندرسانهای فرهنگ شهروندی و با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت مشارکت جوانان در تولید محتوای خلاقانه شهری، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل گفت: رویداد تولید محتوای دیجیتال شهرنگار در واقع برنامهای برای توسعه شهر نوین با تکیه بر تواناییها و خلاقیت جوانان این شهر پیرامون موضوعات مربوط به ارتقای فرهنگ شهروندی است.
وی با اشاره به اینکه تحقق اهداف و رسیدن به شهر نوین نیازمند ایدههای نوآورانه هستیم افزود: این رویداد در طی دو روز و با شرکت تیمهایی متشکل از ۲ تا ۵ نفر برگزار و طی آن شرکت کنندگان ایدههای خود را مطرح و تولید محتوا دیجیتال انجام میدهند.
رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل ادامه داد: ایدههای برتر پس از داوری انتخاب، مورد حمایت و در بودجه بندی سال آینده برای اجرای آنها برنامهریزی خواهد شد.
ابراهیمی یکی از نتایج مهم رویداد شهرنگار را تولید محتوای قابل ارائه در پلتفرمهای مجازی و نمایش تلویزیونی دانست و گفت: محورهای اصلی این رویداد شامل پرداخت عوارض شهری، خدمات آتشنشانی، مدیریت و حفظ فضای سبز، استفاده صحیح از حملونقل عمومی، ارتقای فرهنگ ترافیک، شهرسازی و معماری اسلامی، اخلاق شهروندی، مدیریت پسماند و فرهنگ بازیافت، آپارتماننشینی و همچنین توسعه بازار با تاکید بر بهبود فرهنگ شهروندی بود.
وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این طرح تولیدات خود را در قالبهای تصویری (عکسبرداری، ویدیو کوتاه، مستند کوتاه و اینفوگرافیک)، محتوای متنی (گزارش، مقاله و داستاننویسی)، محتوای صوتی (پادکست، گفتگو محور) و محتوای تعاملی دیجیتال (موشنگرافیک، نقشه ویدیویی) ارائه کردند که پس از داوری ۳ نفر به عنوان منتخب این رویداد معرفی شد.