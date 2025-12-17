مشاور سازمان دانشجویان در سازماندهی و نظارت بر فعالیت و عملکرد مراکز آموزش زبان فارسی گفت: برگزاری منظم آزمون بسندگی می‌تواند زمینه جذب بیشتر دانشجویان خارجی را فراهم کند و فرصتی برای گسترش روابط علمی و فرهنگی ایران با سایر کشور‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ناصرقلی سارلی در نشست رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی سراسر کشور که در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد، گفت: این آزمون بر اساس مصوبه‌ای که بهمن سال گذشته به وزارت علوم و دانشگاه‌ها ابلاغ شد، با محوریت سازمان سنجش و با حضور پنج عضو در کمیته تخصصی آن طراحی شده است.

مشاور سازمان دانشجویان در سازماندهی و نظارت بر فعالیت و عملکرد مراکز آموزش زبان فارسی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در سازمان امور دانشجویان افزود: بخش‌های مختلف آزمون با هدف سنجش مهارت‌های زبانی مورد نیاز دانشجویان خارجی تدوین شده و تلاش شده است موقعیت‌های واقعی زبانی که دانشجو در آن قرار می‌گیرد، در طراحی آزمون لحاظ شود.

به گفته سارلی، کتاب آموزشی این آزمون نیز به‌زودی تألیف و برای نقد و بررسی در اختیار اساتید قرار خواهد گرفت.

سارلی تأکید کرد هر دانشجوی خارجی پیش از ورود به دوره‌های دانشگاهی باید ۴۸۰ ساعت آموزش زبان فارسی را طی کند.

او با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر جذب دانشجوی خارجی به یکی از منابع مالی دانشگاه‌ها تبدیل شده است، گفت: به‌زودی طراحی نهایی آزمون در مرکز آزمون‌سازی سازمان سنجش انجام می‌شود و این آزمون هر سه ماه یک‌بار برگزار خواهد شد.

مشاور سازمان دانشجویان بر نقش این آزمون در توسعه تعاملات علمی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: برگزاری منظم آزمون بسندگی می‌تواند زمینه جذب بیشتر دانشجویان خارجی را فراهم کند و فرصتی برای گسترش روابط علمی و فرهنگی ایران با سایر کشور‌ها باشد.

فارسی، زبان دیپلماسی فرهنگی و میراث ادبی جهان

طاهری، رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی هم با اشاره به گستره نفوذ این زبان گفت: زبان فارسی بدون جنگ، خونریزی و یورش، بسیاری از سرزمین‌ها را فتح کرده و امروز در بیش از ۶۰ کشور جهان کرسی آموزش زبان فارسی فعال است.

او با بیان اینکه فارسی در کشور‌های مختلف کاربرد گسترده دارد، افزود: در چین، هند، پاکستان و بسیاری از کشور‌های دیگر، زبان فارسی حضور تاریخی و فرهنگی دارد و در برخی کشور‌ها حتی زبان رسمی بوده است. بهترین گفتمان در دیپلماسی فرهنگی جهان، گفتمان زبان فارسی است؛ زبانی که حامل میراث شعرا، ادبا و فرهیختگان ایرانی و اسلامی است.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با اشاره به جایگاه زبان فارسی در خانواده زبان‌های جهان گفت: فارسی یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌های زبانی دنیا را تشکیل می‌دهد و ساخت صرفی منحصر‌به‌فرد آن، یادگیری و آموزش این زبان را آسان‌تر می‌کند.

او همچنین تأکید کرد زبان فارسی نقشی مهم در ارتقای هوش فرهنگی دارد و می‌تواند در تعاملات بین‌المللی به‌عنوان ابزاری مؤثر برای ارتباطات فرهنگی و علمی مورد استفاده قرار گیرد.

علیرضا حسینی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی هم با اشاره به سابقه این مرکز گفت: مرکز آموزش زبان فارسی از سال ۱۳۷۲ به‌عنوان یکی از پیشگامان این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون نقش مهمی در توسعه آموزش و دیپلماسی فرهنگی ایفا کرده است.

او با بیان اینکه تمرکز اصلی مرکز بر ارتقای مهارت‌های ارتباطی زبان‌آموزان و تقویت تعاملات فرهنگی است، افزود: علاوه بر آموزش زبان، در حوزه تربیت مدرس، تألیف منابع آموزشی و گسترش همکاری‌های ملی و بین‌المللی نیز فعال بوده‌ایم.

حسینی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت استانداردسازی سطوح آموزش زبان فارسی گفت: طراحی مسیر‌های مشترک آموزشی باید با مشارکت و همفکری همه مراکز انجام شود. آموزش ترکیبی نیز باید به‌عنوان یک رویکرد جدی دنبال شود.

رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با انتقاد از رویکرد مصرف‌گرایانه برخی مراکز آموزشی اظهار کرد: مراکز آموزش زبان فارسی باید از حالت مصرف‌کنندگی خارج شوند و نقش فعال‌تری در دیپلماسی فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا کنند.

او با اشاره به اهمیت همکاری شبکه‌ای میان مراکز گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به نگاه شبکه‌ای و هم‌افزایی میان مراکز نیاز داریم. آینده آموزش زبان فارسی در گرو همکاری، همدلی و حرکت مشترک رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی است.

حسینی تأکید کرد مرکز آموزش زبان فارسی در قزوین آماده همکاری گسترده با سایر مراکز و نهاد‌های مرتبط است.