شورای استانی اجرای دستورالعمل نظارت بر پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی در استان کرمان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل شعبههای ویژه در دادسرا، دادگاه حقوقی و کیفری دو در شهرستانهای دارای پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی برای رسیدگی به این پروندهها خبر داد و گفت: این اقدام به منظور تمرکز و تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم و ملی انجام میشود.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای مشورتی پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی با اشاره به اهمیت نظمبخشی و سرعت در رسیدگی به این نوع پروندهها، گفت: ضروری است کلیه پروندههای کثیرالشاکی و مهم استان مطابق آییننامه موجود تفکیک و بررسی مجدد شوند تا روند رسیدگی با دقت، شفافیت و در چارچوب ضوابط قانونی انجام گیرد.
وی ادامه داد: آمار دقیق پروندههای مشمول این دستورالعمل در حوزه دادسرای کرمان باید ظرف ۴۸ ساعت مشخص شود و ابتدا در مرکز استان و سپس در شهرستانها بر اساس میزان فراوانی شکایات، نسبت به بررسی روند رسیدگی به آنها اتخاذ تصمیم گردد و بتوان منابع و ظرفیتهای لازم را برای رسیدگی تخصصی به آنها تخصیص داد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: هیچ پروندهای که مشمول دستورالعمل نیست؛ نباید وارد چرخه بررسی شود و پروندههای مشمول نیز نباید از روند کار خارج گردند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی از پروندههای سوخت و فساد فوتبال به عنوان نمونههایی از پروندههای ملی استان کرمان یاد کرد و ادامه داد: تمامی نتایج و اقدامات باید به صورت مستند در صورتجلسات ثبت و برای اطلاع و ارزیابی به تهران منعکس شود.
در ادامه این نشست، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، با ارائه گزارشی از روند اجرای دستورالعمل نظارت بر پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی، اعلام کرد: این دستورالعمل با هدف رسیدگی سریع، دقیق و آسیبشناسی موضوعات پروندههایی تدوین شده است که از نظر تعداد خواهان یا شکات، پیچیدگی موضوع و یا بازتاب ملی و بینالمللی دارای اهمیت ویژهای هستند.
حجتالاسلام و المسلمین علی نخعی افزود: تاکنون براساس مکاتبات با حوزههای قضایی استان، ۷۹ فقره پرونده مشمول این دستورالعمل در استان کرمان شناسایی شده است.
وی ادامه داد: شورای استانی مربوط به دستورالعمل نظارت بر پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی در استان کرمان تشکیل شده و مسئولیت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم طرح موضوع در شورا، اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورا و مصوبات هیات هماهنگی، هم اندیشی و کمک به قاضی پرونده از حیث مشکلات حقوقی و اجرایی، فراهم کردن امکان بهره گیری قاضی رسیدگی کننده به پروندههای مهم یا ملی جهت استفاده از متخصصان مربوط به موضوع، بررسی وضعیت متهمان خواندگان و یا محکومان پروندهها با بهره گیری از سامانههای الکترونیکی موجود از حیث طرح ادعای ورشکستگی یا حجر و تعیین نحوه تعامل و همکاری با دستگاههای اجرایی استانی در راستای حل مشکلات اجرایی پروندهها از قبیل حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را بر عهده دارد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد جلسات تخصصی ویدئوکنفرانسی با حوزههای قضایی دارای پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی برگزار شود تا ضمن بررسی چالشهای موجود در روند رسیدگی، راهکارهای موثر برای ارتقای عملکرد قضایی ارائه گردد.
حجت الاسلام و المسلمین نخعی ادامه داد: تشکیل هیئت مستشاری نیز برای ارائه مشورتهای لازم به قضات رسیدگیکننده از دیگر تصمیمات این نشست بود.
نشست شورای مشورتی پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری و مسئول روابط عمومی دادگستری استان برگزار شد و در این نشست که با هدف بررسی، ساماندهی و ایجاد ساختار تخصصی برای رسیدگی به پروندههای دارای ابعاد ملی یا شکات متعدد برگزار گردید، بر اجرای دقیق دستورالعمل نظارت بر پروندههای کثیرالشاکی و مهم تأکید شد.