\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0632\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632 \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0646\u0641\u062a \u0648 \u06af\u0627\u0632 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n