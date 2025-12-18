پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از پلمب یک واحد صنفی پوشاکفروشی به علت نداشتن پروانه کسب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ حسین جانپرور گفت: در راستای ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از تخلفات صنفی و اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با هماهنگی مرجع قضایی از واحدهای صنفی سطح شهرستان بازدید کردند.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، یک واحد صنفی پوشاکفروشی به دلیل فعالیت بدون پروانه کسب شناسایی و برابر ضوابط قانونی پلمب شد و متصدی واحد جهت طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم به مراجع مربوطه معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان با تأکید بر تداوم طرحهای نظارتی پلیس، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه تخلف صنفی برابر قانون برخورد میکند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.