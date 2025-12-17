کولاک شدید در محور پیرانشهر-تمرچین
بارش برف پاییزی که از ساعت ۲۰ دیشب در سطح شهرستان پیرانشهر آغاز شده است باعث سفیدپوش شدن منطقه شد، این بارشها علاوه بر شادی مردم و بخصوص کشاورزان باعث کندی رفت و آمد در برخی محورهای منتهی به مرز تمرچین نیز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛به گفته محمدی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای این شهرستان تلاش راهداران برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده از ساعات اولیه بارشها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
محمدی گفت:نیروهای راهداری پیرانشهر از لحظات اولیه بارشها در محور پیرانشهر تا مرز تمرچین ۵ مرحله و محور پیرانشهر به سردشت یک مرحله نمک پاشی شده است و تمامی محورهای منتهی به شهرستان پیرانشهر بخصوص گردنههای دواب و کولیج باز است و تردد به صورت روان صورت میگیرد، اما محور پیرانشهر به سمت مرز تمرچین به علت کولاک شدید با کندی صورت میپذیرد.
پلیس راه هم از مردم خواسته جهت تردد در مسیرهای یاد شده حتما باک پر، زنجیر چرخ و وسایل گرم به همراه داشته باشند.