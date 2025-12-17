به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از آغاز نصب پایلوت سیستم پایش هوشمند سوخت (فلومتر و GPS) بر روی ماشین‌آلات معدنی این استان با هدف کنترل، بهینه‌سازی و واقعی‌سازی مصرف سوخت خبر داد.

رضا افشاری اظهار داشت: اجرای سیستم پایش هوشمند سوخت بر روی ماشین‌آلات معدنی در راستای رفع چالش تأمین سوخت معادن، افزایش شفافیت و ارتقای نظارت بر مصرف سوخت انجام می‌شود و گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات اقتصادی و قاچاق سوخت به شمار می‌رود.

وی افزود: این طرح با هدف نظارت دقیق بر مصرف سوخت، برآورد صحیح نیاز واقعی معادن، راستی‌آزمایی اطلاعات و تقویت شفافیت در بخش معدن به اجرا درآمده است.

افشاری با بیان اینکه پایش برخط مصرف سوخت از طریق این سیستم امکان‌پذیر می‌شود، تصریح کرد: نصب فلومتر و GPS بر روی ماشین‌آلات معدنی موجب می‌شود مصرف سوخت متناسب با میزان فعالیت و استخراج مواد معدنی به‌صورت دقیق کنترل شده و از سوءاستفاده‌های احتمالی و قاچاق سوخت جلوگیری شود؛ در نتیجه، سوخت واقعی مورد نیاز هر معدن به‌درستی تأمین خواهد شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره‌کل صمت فارس تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها و مدیریت بهینه منابع انرژی، نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به‌صورت ویژه در بخش معدن استان فارس، می‌تواند این استان را به الگویی موفق در حوزه مدیریت هوشمند منابع انرژی و سوخت معادن در سطح کشور تبدیل کند.