انجام بیش از ۳ هزار آزمون پیشبستهبندی در اداره استاندارد لرستان
مدیرکل استاندارد لرستان، از انجام بیش از ۳ هزار آزمون پیشبستهبندی در هشت ماهه نخست امسال در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل استاندارد لرستان با تأکید بر اهمیت اجرای طرح آزمون پیشبستهبندی، گفت: این طرح با هدف افزایش اعتماد مصرفکنندگان به تطابق وزن واقعی محصولات با مقادیر اعلامی از سوی تولیدکنندگان اجرا میشود.
مرتضی رهنما افزود: بر همین اساس، در هشت ماه گذشته بیش از ۳ هزار از کالاهای عرضهشده در بازار و همچنین محصولات موجود در خطوط تولید واحدهای صنعتی بهصورت دقیق مورد پایش و آزمون قرار گرفتند.
مرتضی رهنما افزود: نتایج حاصل از این آزمونها نشاندهنده کاهش چشمگیر پدیده کمفروشی در سطح استان است که بیانگر اثرگذاری نظارتهای مستمر و دقیق بر فرآیند تولید و عرضه کالاهاست.
رهنماخاطرنشان کرد: ادارهکل استاندارد استان با تداوم این نظارتها، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت و سلامت بازار را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود دنبال میکند.