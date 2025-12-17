به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل استاندارد لرستان با تأکید بر اهمیت اجرای طرح آزمون پیش‌بسته‌بندی، گفت: این طرح با هدف افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به تطابق وزن واقعی محصولات با مقادیر اعلامی از سوی تولیدکنندگان اجرا می‌شود.

مرتضی رهنما افزود: بر همین اساس، در هشت ماه گذشته بیش از ۳ هزار از کالا‌های عرضه‌شده در بازار و همچنین محصولات موجود در خطوط تولید واحد‌های صنعتی به‌صورت دقیق مورد پایش و آزمون قرار گرفتند.

مرتضی رهنما افزود: نتایج حاصل از این آزمون‌ها نشان‌دهنده کاهش چشمگیر پدیده کم‌فروشی در سطح استان است که بیانگر اثرگذاری نظارت‌های مستمر و دقیق بر فرآیند تولید و عرضه کالاهاست.

رهنماخاطرنشان کرد: اداره‌کل استاندارد استان با تداوم این نظارت‌ها، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت و سلامت بازار را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.