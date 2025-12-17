

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، قلعه سفیدی گفت :از ابتدای مهرماه تاکنون همچنین حدود ۴۰ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان کرمانشاه ثبت شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.



وی افزود : براساس آمار اعلامی از پزشکی قانونی استان کرمانشاه، در ۹ ماهه سپری‌شده از سال ۱۴۰۴، در میان اجساد معاینه‌شده، ۹ نفر (۴ زن و ۵ مرد) به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک نفر افزایش نشان می‌دهد.

قلعه سفیدی با اشاره به اهمیت مکش مناسب دودکش‌ها، گفت: بهترین نشانه عملکرد صحیح دودکش، داغ بودن بدنه آن در زمان روشن بودن بخاری است. سرد بودن دودکش و همچنین زرد یا نارنجی بودن شعله بخاری، از نشانه‌های جدی تولید گاز سمی مونوکسید کربن محسوب می‌شود.

رئیس اورژانس استان کرمانشاه تأکید کرد: در آشپزخانه‌ها و محل نصب پکیج و آبگرمکن‌های دیواری، حتماً باید دریچه مناسب برای جابجایی هوا وجود داشته باشد و نصب این وسایل در حمام‌ها و فضا‌های بسته و فاقد تهویه اکیداً خودداری شود.

قلعه‌سفیدی خاطرنشان کرد: علائمی مانند سردرد، سرگیجه و تهوع که گاهی با سرماخوردگی اشتباه گرفته می‌شوند، از نشانه‌های اولیه مسمومیت با مونوکسید کربن هستند و در صورت مشاهده این علائم باید فوراً پنجره‌ها باز شده، از دادن خوراکی به فرد مسموم خودداری و بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.

کارشناسان بار دیگر تأکید می‌کنند: بی‌توجهی به نکات ساده ایمنی، می‌تواند بهای سنگینی داشته باشد و در روز‌های سرد سال، پیشگیری تنها راه نجات از «مرگ خاموش» است.

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن می‌تواند توسط انواع وسایل گازسوز از جمله بخاری، آبگرمکن، پیک‌نیک و حتی زغال ایجاد شود، بنابراین رعایت اصول ایمنی در نصب و استفاده از این وسایل امری ضروری است.