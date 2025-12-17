پخش زنده
در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان رضوانشهر، با قدردانی از یاشین ترندک، کمال بزازی به عنوان بخشدار جدید پره سر منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در پنجمین جلسه شورای اداری شهرستان رضوانشهر، از زحمات یاشین ترندک، بخشدار سابق پره سر، قدردانی، و کمال بزازی به عنوان بخشدار جدید این بخش معارفه شد.
محمدرضا محسنی مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان در این مراسم با اشاره به نتایج مثبت اجلاس اخیر استانداران حاشیه دریای خزر در گیلان گفت: اجلاس خزر، تلنگری برای احیای ظرفیتهای فراموششده استان بود و پروژه راه آهن رشت-آستارا و توسعه کریدور شمال-جنوب، میتواند گیلان را به هاب ارتباطی با کشورهای قفقاز و اوراسیا تبدیل کند.
ایرج شاهی فرماندار شهرستان رضوانشهر هم، بر لزوم همکاری و همراهی تمام دستگاههای اجرایی با بخشدار جدید برای خدمترسانی بهتر به مردم منطقه پره سر تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین سید هادی موسوی، امام جمعه رضوانشهر هم، با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره «وحدت مقدس»، این تأکید را نشانهای از شرایط ویژه کنونی کشور دانست و گفت: وحدت و انسجام امروز برای جامعه ما امری بسیار مهم و حیاتی است.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالله یگانه امام جمعه بخش پره سر هم با تأکید بر نقش محوری مردم، افزود: همانطور که بارها گفتهام، مردم پرهسر ولینعمت واقعی انقلاب و نظام هستند و حضور مسئولین این بخش در نماز جمعه و همچنین در عرصههای مختلف سازندگی کشور، گواه زنده این حقیقت است.