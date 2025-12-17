به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: در این رقابت‌ها که از روز دوشنبه بیست و چهارم آذرماه آغاز شده بود، ۴۸ قصه گو از شهر‌های مختلف استان حضور داشتند.

داریوش آقاسی ادامه داد: پس از بررسی اجرای برنامه‌های قصه گویان توسط هیات داوران در بخش بخش قصه‌گویی نو | گروه سنی نوجوان: سوگند فتاحی از باغملک: شایسته تقدیر و در گروه سنی بزرگسال: فاطمه آریامنش از بندر امام خمینی: برگزیده و محمدامین چینی‌ساز از اهواز: شایسته تقدیر شدند. همچنین در بخش قصه‌گویی دینی | گروه سنی بزرگسال: لیلا زکی از اهواز: رتبه اول، زهرا سهرابی از اندیمشک: رتبه دوم و سکینه عبادی از هندیجان: رتبه سوم و در گروه سنی نوجوان: سارا نادی‌زاده از اهواز: رتبه اول فاطمه محمدی منصوری از هندیجان: رتبه دوم و یکتا حیدری کاهکش از مسجدسلیمان: رتبه سوم شدند.

وی ادامه داد: در بخش قصه‌گویی سنتی کلاسیک | گروه سنی نوجوان: فاطمه عبادی از هندیجان: رتبه اول، زینب طیبی از هندیجان: رتبه دوم، مانیا رزم‌آور از گتوند: رتبه سوم و ستایش محمودی از مسجدسلیمان: شایسته تقدیر و گروه سنی بزرگسال: علیرضا روشن‌ضمیر از هندیجان: رتبه اول، زهره فرازمند از باغملک: رتبه دوم، مطهره صفاران از باغملک: رتبه سوم، وهاب آشنا از هندیجان: شایسته تقدیر و عبدالله ابوعلی از هندیجان: شایسته تقدیر و گروه سنی کهنسال: حمیده عبادی از هندیجان: برگزیده، اکرم آبگیر از هندیجان: شایسته تقدیر و زهرا شعبانی از هندیجان: شایسته تقدیر شدند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان بیان کرد: در بخش قصه‌گویی منظوم | گروه سنی بزرگسال: سوگند کوشکی از هندیجان: شایسته تقدیر و مدینه خورشیدی از ایذه: شایسته تقدیر و گروه سنی نوجوان: حلما غیبی از اهواز: برگزیده، مطهره محقق از اهواز: شایسته تقدیر در بخش قصه‌گویی آیینی سنتی | گروه سنی بزرگسال: علی مهدی از اهواز: رتبه اول، آنوشکا احمدزاده از ایذه: رتبه دوم، فرزانه پورفرضی از گتوند: رتبه سوم و نوذر حسینی‌الوند از هندیجان و گروه سنی نوجوان: نیکی کورآوند از اهواز: رتبه اول، محمدطا‌ها اسفندیاری غریب‌وند از اهواز: رتبه دوم و مهرآیین افشار از آبادان: رتبه سوم را کسب کردند.

آقاسی خاطر نشان کرد: برگزیدگان بخش قصه‌گویی ۱۰۰ ثانیه‌ای | گروه سنی کودک: نگین حق‌گویان از اهواز، ترنم فلاحی از بندر امام خمینی، باران سلیمانی از اندیمشک، آیسان نظریان سامانی از آبادان، وانیا کیکاووسی از امیدیه، زهرا مشهور از بهبهان و تیارا آبشوری از مسجدسلیمان، بخش قصه‌گویی علمی | گروه سنی بزرگسال: فروغ شاکریان از اهواز: رتبه اول، کبری صداقتی از اندیمشک: رتبه دوم، گروه سنی نوجوان و نازنین‌زهرا قنواتیان از هندیجان: شایسته تقدیر شدند

وی عنوان کرد: در بخش قصه‌گویی با ابزار | گروه سنی نوجوان، حلما ناصری از دزفول: رتبه اول، یکتا حیاتی‌نژاد از هندیجان: رتبه دوم و سارینا بهرامی از دزفول: شایسته تقدیر، گروه سنی بزرگسال:، سارا کلانی‌فر از دزفول: برگزیده، زینب مقدم از بندر امام خمینی (ره): شایسته تقدیر، بخش قصه‌گویی ایثار و قهرمانان | گروه سنی بزرگسال: سکینه ظهراب‌زاده از گتوند: برگزیده سکینه شنبدی از هندیجان: شایسته تقدیر، گروه سنی نوجوان: مهدیا بهمنی‌نیا از اهواز: رتبه اول، کیمیا شفیع از اهواز: رتبه دوم و زهرا سوخته‌زاده از مسجدسلیمان: شایسته تقدیر شدند.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان با بیان اینکه هیئت داوران رده استانی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی خوزستان متشکل از نوربخش احمدزاده، لیلا رحمانیان، لیلا سپهری و ثریا عبدی بودند، گفت: نفرات برتر این مرحله، برای حضور در مرحله ملی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی معرفی می‌شوند و در صورت انتخاب نهایی، در مرحله ملی و بین‌المللی جشنواره که از ۲۷ تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد، به رقابت می‌پردازند.