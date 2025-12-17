در همایشی در قالب کارگاه اموزشی گروهی از بهبود یافتگان ناهنجاری شکاف کام و لب با تیم پزشکی دیدار و برای ادامه درمان گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته دکتر یوسفی ۴۰ نفر از میان ۵۰۰۰ نفر که عمل جراحی شکاف لب و کام را انجام دادند دعوت شدند تا مورد بررسی و دیدار با پزشکان قرار بگیرند.

شکاف کام و لب از نقایص مادرزادی است که به گفته دکترعامی زاده متخصص گوش حلق و بینی این بیماری در صورت عدم درمان می‌تواند مشکلاتی برای شنوایی و گفتار نوزادان و ظاهر آنها ایجاد کند.

در هر ۷۰۰ زایمان یک شکاف لب ودر هردو هزار زایمان یک شکاف کام ودر هر ۲۵۰۰ زایمان شکاف لب وکام باهم وجود دارد.

دکتر کرامت یوسفی بیشترین آمار جراحی موفق را از سال ۸۹ تاکنون به خود اختصاص داده که از وی تقدیر شد.