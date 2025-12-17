معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی گفت: رانندگان برای تردد به مناطق کوهستانی و برفگیر، خودرو خود را به زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ولی پورمحمد با اشاره به آغاز بارش برف از شب گذشته در برخی مناطق استان افزود: با توجه به صدور هشدار نارنجی و پیش بینی اداره کل هواشناسی برای ادامه بارش برف در مناطق کوهستانی و سردسیر به ویژه نیمه شمالی و شرقی استان از جمله کلیبر و منطقه ارسباران و لغزندگی جاده ها، رانندگان برای تردد در این مناطق موارد ایمنی را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه در زمان کنونی همه راه‌های ارتباطی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی راهداران و انجام عملیات زمستانی و برف روبی و نمک پاشی در جاده‌های ارتباطی استان، هیچ مشکلی برای تردد در آن‌ها وجود ندارد.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: در عملیات برف روبی شب گذشته و بامداد امروز، سه هزار و ۲۵۰ کیلومتر-باند از راه‌های مختلف استان با استفاده از یک هزار و ۶۷۰ تن مخلوط نمک و ماسه توسط گروه‌های راهداری برف روبی و نمک و شن پاشی شد.

پورمحمد با اشاره به اینکه در اجرای عملیات زمستانی شب گذشته ۴۱۲ نفر از راهداران با استفاده از ۱۶۳ دستگاه خودرو سنگین در جاده‌ها مشغول برف روبی بودند ادامه داد: در این بازه زمانی بیشترین میزان برف روبی در مسیر‌های اهر، هوراند، بستان آباد، ورزقان، کلیبر، هریس، چاراویماق، سراب، مرند، مراغه، هشترود و آزادراه تبریز- زنجان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت به ۱۷ خودرو گرفتار در برف و کولاک و ۲ خودرو سانحه دیده در تصافات جاده‌ای از سوی راهداران کمک رسانی شد، از مسافران و رانندگان خواست پیش از عزیمت به جاده‌ها از طریق تلفن گویای ۱۴۱ یا نرم افزار ۱۴۱ و وب سایت www.۱۴۱.ir از وضعیت راه‌ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.

آذربایجان‌ شرقی ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی دارد.