رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد گفت: ۶۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی این شهرستان طی شبانه‌روز گذشته و با هدف تسهیل در تردد رانندگان، نمک‌پاشی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رحمت نویدی‌نیا اظهار کرد: همزمان با بارش برف در ارتفاعات مهاباد، نیروهای راهداری از ساعات بامداد امروز با اجرای عملیات نمک‌پاشی، نسبت به پاکسازی و برفروبی گردنه‌های برف‌گیر اقدام کردند.

وی افزود: هم‌اکنون تردد در تمامی جاده‌های سطح شهرستان روان است و رانندگان لازم است با رعایت نکات ایمنی، همراه داشتن تجهیزات زمستانی و باک سوخت پر در این محورها تردد کنند.

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه برای فصل بارش‌ها گفت: امسال بیش از ۵۰ نفر نیروی راهداری در چهار راهدارخانه ثابت و سیار این شهرستان مستقر هستند.

نویدی‌نیا ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر راهدارخانه مرکزی، راهدارخانه‌هایی در روستاهای کیتکه، کله‌گاوی و قره‌بلاغ فعال بوده و راهدارخانه دارلک در مسیر مهاباد–ارومیه نیز به‌زودی آغاز به‌کار خواهد کرد.

وی بیان کرد: به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر به مناطق روستایی صعب‌العبور، ۲ راهدارخانه سیار در مسیر روستاهای آفان و سیاقول فعالیت دارند و مسئولیت برف‌روبی و بازگشایی محورهای روستایی را بر عهده خواهند داشت.

نویدی نیا از تجهیز و نوسازی ناوگان راهداری این شهرستان خبر داد و گفت: در سال جاری، سه دستگاه ماشین‌آلات جدید به ارزش ۷۰ میلیارد ریال شامل یک دستگاه گریدر، یک دستگاه لودر و یک دستگاه ایسوزو به ناوگان راهداری مهاباد اضافه شده است.

وی افزود: تاکنون سه دستگاه گریدر تحویل و در محورهای اصلی شهرستان مستقر شده‌اند و علاوه بر این، ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای تعمیر و بازسازی سایر ماشین‌آلات موجود درخواست شده تا پیش از اوج بارش‌ها، تمامی تجهیزات در آماده‌باش کامل قرار گیرند.

نویدی‌نیا از مسافران خواست پیش از سفر در فصل زمستان، از آخرین وضعیت راه‌های شهرستان با تماس با سامانه گویای ۱۴۱ یا شماره تلفن ۴۲۴۲۲۵۵۹ اطلاع کسب کنند.