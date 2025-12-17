دادستان مرکز استان خوزستان خواستار اقدام فوری، تخصصی و پاسخگویی شرکت‌های متولی برای خاموشی و ساماندهی فلر نفتی کریت کمپ در شرق اهواز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی وضعیت آلودگی ناشی از فلر نفتی کریت کمپ واقع در ۳۰ کیلومتری شرق اهواز، که با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، مدیران و کارشناسان شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر برگزار شد. اظهار داشت: یکی از عوامل مهم و اثرگذار در آلودگی هوای استان، فلر‌های نفتی است که سلامت و جان مردم را به طور جدی تهدید می‌کند و ادامه این روند قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم خوزستان تبدیل شده است، افزود: شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب موظف هستند در اسرع وقت نسبت به خاموش‌سازی فلر‌های نفتی، به‌ویژه فلر‌هایی که مستقیماً سلامت مردم را تهدید می‌کنند، اقدامات فوری و راهکار‌های تخصصی لازم را اجرا کنند.

خلفیان با اشاره به فلر نفتی کریت کمپ تصریح کرد: این فلر باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و پتروشیمی رازی ماهشهر آمادگی دارد در راستای تبدیل این گاز به فرآورده‌های نفتی، همکاری لازم را در این پروژه انجام دهد.

دادستان مرکز خوزستان گفت: این فلر، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با راهکار‌های علمی و کارشناسی خاموش شده و به ماده‌ای مفید برای صنایع پتروشیمی تبدیل شود. ساماندهی این فلر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای منطقه ایفا کند.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط عنوان کرد: هرگونه سهل‌انگاری در تبدیل این گاز و جمع‌آوری فلر‌ها غیرقابل قبول است و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه پاسخگو باشند. متاسفانه چندین سال است که در خاموش‌کردن فلر‌های نفتی تعلل شده و این بی‌تفاوتی واقعاً قابل توجیه نیست.

خلفیان ادامه داد: دادستانی برای بهبود وضعیت هوا، از شرکت‌هایی که به‌صورت جدی در مسیر کاهش آلودگی هوا و خاموشی فلر‌ها اقدام کنند، حمایت‌های قانونی و لازم را انجام می‌دهد.

دادستان مرکز خوزستان با تأکید دوباره بر تبعات انسانی و اجتماعی آلودگی هوا خاطرنشان کرد: آلودگی هوا موجب رنجش شدید مردم استان شده و آمار بیماری‌ها را به‌ویژه در میان افراد آسیب‌پذیر افزایش داده است.

وی خاطر نشان کرد: در اسرع وقت جلسه‌ای فنی با حضور متخصصان شرکت‌های مناطق نفت‌خیز فعال در استان برای بررسی جمع‌آوری فلر‌ها برگزار شود و ظرف مدت یک ماه، گزارش فنی و اجرایی اقدامات انجام‌شده به دادستانی ارائه گردد.

در ادامه این جلسه، علی بیرانوند، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز استان خوزستان، با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تضییع حقوق عامه گفت: موضوع فلر‌های نفتی مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با نگاه پیشگیرانه، برنامه‌های عملیاتی خود را در چارچوب زمان‌بندی مشخص اجرا کنند و نتیجه اقدامات را به صورت شفاف اعلام نمایند.