

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس راه مازندران از احتمال ریزش سنگ، سقوط قطعات کوه و رانش زمین در جاده‌های کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر خبر داد و گفت: بارش باران و برف که از صبح امروز چهارشنبه ۲۶ آذر در محور‌های کوهستانی مازندران آغاز شده است می‌تواند باعث انسداد مقطعی مسیر‌ها و کاهش ایمنی تردد در محور‌های کوهستانی شود.



سرهنگ عبادی با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی و بارش برف در این مسیر‌ها تا فردا پنج شنبه ادامه دارد، افزود: همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در محور‌های کوهستانی مازندران ضروری است و رانندگان پیش از حرکت از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه ترمز‌ها و وضعیت لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنند.

او بر رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی ایمن، خودداری از توقف در نقاط مستعد ریزش و استفاده از لاستیک‌های زمستانی و یخ‌شکن برای افزایش ایمنی تاکید کرد و گفت: همه محور‌های کوهستانی مازندران به دلیل بارش برف و باران لغزنده هستند.