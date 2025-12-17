پخش زنده
رییس پلیس راه استان خوزستان از استقرار بیش از ۱۰۰ تیم گشتی پلیس در سطح راههای این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ سعید رحیمی رییس پلیس راه خوزستان گفت: با توجه به شرایط آبوهوایی استان، در تمامی محورهای مواصلاتی شاهد پدیده مهگرفتگی در ساعات شب و بهویژه از ساعت چهار تا ۹ صبح هستیم.
او افزود: از همه رانندگان تقاضا داریم پیش از شروع سفر از آمادهبهکار بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کرده و به هیچ عنوان از خودروهای دارای نقص فنی، بهویژه در بخش سیستم روشنایی، استفاده نکنند.
رییس پلیس راه استان خوزستان تاکید کرد: رانندگان در این ساعات با صبر و حوصله، توجه کامل به جلو و رعایت فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی در محورهای استان تردد کنند.
سرهنگ رحیمی ادامه داد: از هماستانیهای عزیز درخواست میشود در صورت عدم ضرورت، سفرهای خود را در این ساعات به تعویق بیندازند.
او گفت: پلیس راه استان خوزستان با هماهنگی و همراهی دستگاههای خدماترسان، بیش از ۱۰۰ تیم گشتی پلیس را بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر کرده است که ضمن خدماترسانی، هشدارهای ترافیکی لازم را به رانندگان و شهروندان ارائه میکنند.